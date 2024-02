Ragusa, all'Istituto Ferraris l'olio dop Monti Iblei diventa materia di studio per un giorno

L’olio dop Monti iblei diventa, per un giorno, una materia di studio. Una full immersion, ieri, all’istituto professionale Galileo Ferraris di Ragusa, grazie agli Educational tour, organizzati da Dos Sicilia e dedicati alla valorizzazione dei prodotti Dop. In mattinata la presentazione del consorzio di tutela olio dop Monti iblei con la relazione del presidente, Giuseppe Arezzo, dell’agronomo Umberto Godano e, successivamente, la degustazione con gli assaggi dell’olio a cura del capo panel Giuseppe Cicero. A seguire showcooking con ricette elaborate dagli studenti e coordinati dal docente di cucina, Salvatore Castilletti, per valorizzare l’olio dop Monti iblei.