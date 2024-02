Equitazione, nel week end concorso a ostacoli al Circolo ippico di Buseto Palizzolo

La Sicilia ospita da venerdì 23 a domenica 25 febbraio il secondo concorso di visione federale di salto ostacoli della stagione. Dopo quello che si è svolto a Pozzallo nel mese di gennaio, saranno gli impianti del Circolo Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo (TP) ad ospitare l'appuntamento del prossimo fine settimana. Gli eventi di visione federale sono voluti dalla Federazione Italiana Sport Equestri per consentire ai tecnici federali di visionare sul territorio, in particolar modo i giovani, evitando loro così lunghe e onerose trasferte. In occasione del concorso ippico nazionale A2* di Buseto Palizzolo a "osservare" i giovani insieme ai loro cavalli, in vista dei più importanti impegni della stagione, sarà il Tecnico federale e selezionatore del settore giovanile, Piero Coata.

Il concorso del prossimo fine settimana sarà valido, peraltro, come prima delle tre tappe di selezione delle squadre pony e cavalli che rappresenteranno la Sicilia in occasione delle tradizionali Coppe del Presidente che come ogni anno, anche in questo 2024, si svolgeranno a Piazza di Siena (23/26 maggio). Il Comitato Regionale Fise Sicilia individuerà le due squadre nell'ambito di tre tappe di selezione che si svolgeranno proprio a Buseto Palizzolo nel week-end, poi negli impianti di Terre Rosse a Pozzallo (Rg, 5/7 aprile) e, infine, all'Adim di Augusta (Sr, 3/5 maggio). Il Comitato Fise Sicilia manderà in onda in diretta streaming sul proprio canale YouTube le giornate di sabato 24 e domenica 25 febbraio del concorso di visione federale e della selezione di Piazza di Siena.