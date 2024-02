Modica, alla Scuola D'Alcontres giornata formativa sulla risocializzazione dei detenuti

La Scuola Assistenti Sociali “Federico Stagno D’Alcontres” di Modica, il prossimo venerdì 1° marzo, ospiterà un importante evento che tratterà un tema cruciale per la nostra società: la risocializzazione dei detenuti e dei soggetti adulti e minori in esecuzione penale attraverso la formazione e il lavoro.

Il programma dell’evento prevede una serie di interventi di alto profilo, che vedranno la partecipazione di autorità istituzionali, esperti del settore e professionisti impegnati a vario titolo nell’ambito della giustizia penale e della riabilitazione sociale.

La giornata si aprirà con la registrazione dei partecipanti alle ore 14.30, seguita dai saluti istituzionali di Gian Piero Saladino, Direttore della Scuola “F. Stagno D’Alcontres”, Maria Monisteri, Sindaco di Modica. Previsti i saluti del Prefetto di Ragusa, del Questore di Ragusa, del Garante di diritti dei detenuti, del Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali Sicilia, del Presidente dell’Ordine Avvocati Ragusa, la Consigliera Regionale degli Ordini degli Psicologi e la Consigliera Nazionale FIGEC.

Previsti cinque blocchi tematici nel corso della giornata formativa:

– La Formazione e il lavoro come strumenti di rieducazione “inclusiva”;

– La dignità del detenuto e il diritto al lavoro;

– Azioni di risocializzazione dei soggetti adulti e minori in esecuzione penale esterna;

– Gli Accordi tra pubbliche amministrazioni e privato sociale in tema di formazione e reintegrazione;

– Stampa e detenuti: la cronaca dietro le sbarre.