Pd si spacca a Pachino sulla designazione del candidato sindaco, interviene Nicita

Le prossime elezioni a Pachino rischiano di mandare in frantumi il Partito democratico. I Dem già spaccati nell'intera provincia, rischiano di mettere in cattiva luce il senatore Antonio Nicita, Commissario del partito in provincia di Siracusa, per le fughe in avanti. E' dell'ultimora una nota di Nicita sulle elezioni a Pachino, dove emerge che ci sono due partiti in campo. Nicita scrive: "Nella giornata del 22 febbraio il Partito Democratico di Pachino ha riunito il proprio direttivo che, a maggioranza, ha espresso forte interesse per la proposta rappresentata da Barbara Fronterrè, rispondendo positivamente all’appello lanciato da quest’ultima di costruire un fronte largo credibile in opposizione alle destre. Precedentemente, una parte dei componenti, l'area che fa capo all'unico deputato Dem a Sala d'Ercole, Tiziano Spada, aveva avanzato l’ipotesi di candidatura di Emiliano Ricupero. Ricordando che esistono appositi organismi di garanzia per eventuali contestazioni procedurali, siamo impegnati da subito a lavorare per ricomporre le diverse posizioni interne, al fine di costruire, nel superiore interesse dei cittadini e delle cittadine di Pachino, un fronte largo che sia garanzia di alternativa vincente alle destre per i prossimi anni.