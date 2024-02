Malviventi in azione a Scoglitti. Un furto con la tecnica della "spaccata" è stato messo a segno nella notte ai danni della gioielleria Dafne, in pieno centro. I ladri hanno portato via monili e oggetti in oro dopo avere divelto la porta d'ingresso. Da quantificare il bottino. Indagano i carabinieri.

(Foto Franco Assenza)