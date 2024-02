Santa Ninfa, litiga con la compagna e le brucia i vestiti

Ha preso i vestiti della compagna e, al culmine di una lite, ha deciso di dare fuoco agli indumenti. I Carabinieri della stazione di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un pregiudicato di 30 anni. Per l'uomo sono stati disposti l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima, come deciso dal tribunale di Sciacca, per maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno fatto emergere ripetuti maltrattamenti nei confronti della compagna. Nel corso dell'ultimo episodio l'uomo avrebbe bruciato gli abiti della compagna al culmine di una lite, per futili motivi.