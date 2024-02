Bloccata agli imbarcaderi a Messina: in auto aveva tre chili di cocaina

Sbarca a Messina dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni con oltre 3 chili di droga in auto. Una 41enne è stata arrestata in flagranza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari l'hanno fermata durante un posto di controllo agli imbarcaderi e nella sua auto hanno trovato più di 3 chili di cocaina, suddivisi in 3 confezioni. Per la donna sono scattate le manette, mentre la droga è stata inviata ai Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Dagli accertamenti è emerso che sarebbe stato possibile ricavare 15.000 dosi di cocaina da immettere sulle piazze di spaccio. Dopo le formalità di rito, la donna è stata condotta in carcere.