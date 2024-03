Pippo Gennuso: "Non sono candidato a sindaco di Pachino"

“Qualcuno si ostina a candidarmi ovunque. Adesso spunta la sindacatura a Pachino. Ripeto e ribadisco che non sono candidato a nulla”.

E’ piuttosto irritato, Pippo Gennuso, per quanto scritto questa mattina da un giornale che lo darebbe tra i papabili nella corsa a primo cittadino di Pachino.

Pippo Gennuso, per quattro legislature parlamentare all’Assemblea regionale siciliana, in questo momento, di fare politica, non vuole proprio saperne. “Smentisco categoricamente - dice - di essere candidato a sindaco di Pachino. Oggi dedico con passione ed amore la mia vita all’agricoltura, alla mia azienda agricola di San Basilio a Ispica. Ed i problemi da risolvere sono tanti”. Pippo Gennuso ricorda che la prossima settimana incontrerà a Roma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, per affrontare i problemi che assillano i produttori dell’ortofrutta in Sicilia, costretti a combattere contro la concorrenza sleale dei Paesi extraeuropei. “Sono questi i temi di cui mi occupo. Penso a migliaia e migliaia di produttori che in mancanza di regole certe, rischiano di chiudere le loro aziende, lasciando così le maestranze senza lavoro”.