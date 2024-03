Modica, il Lions dona una mappa tattile per la villetta comunale di via Silla

Domenica 3 marzo alle 9,30 nella villetta comunale di via Silla sarà inaugurata una mappa tattile per non vedenti per rendere il parco giochi più inclusivo. La mappa è stata donata al Comune dal Lions Club Modica per consentire ai non vedenti e agli ipovedenti un percorso tattile e multimediale con QR, per poter apprezzare la villa e guidare verso i giochi inclusivi già istallati nella villetta. Alla cerimonia di inaugurazione interverranno il presidente del Lions Club Modica Laura Pisana, il Sindaco Maria Monisteri, l'onorevole Ignazio Abate ed il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Daniela Macaluso. Sarà presente anche una delegazione del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto in città per un patto di amicizia con il Lions Club Modica .