Aggredisce due operatori del 118 a Pachino: torna agli arresti in casa

- Aggredisce gli operatori del 118 che lo soccorrono in strada a Pachino. Arrestato dai carabinieri un 34enne. L'uomo, trovato in stato di alterazione psicofisica in giro nel centro cittadino, durante le operazioni del personale sanitario, ha aggredito i dueoperatori dell'ambulanza. I militari, immediatamente intervenuti, lo hanno identificato e arrestato per evasione poiche' gia' sottoposto alla detenzione domiciliare per un cumulo pene. L'arrestato, dopo le cure sanitarie, e' stato ricondotto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall'autorita' giudiziaria aretusea.