Modica, dai Lions una mappa tattile per la villetta comunale di via Silla

Domenica 3 marzo nella villetta comunale di via Silla è stata installata dal Lions Club Modica una mappa tattile per rendere il parco giochi più inclusivo. Grazie alla mappa non vedenti ed ipovedenti e loro accompagnatori potranno usufruire di un percorso tattile e multimediale con QR code, per poter apprezzare villa Silla e ed essere guidati verso i giochi inclusivi già installati. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il presidente del Lions Club Modica Laura Pisana, il Sindaco Maria Monisteri, l'onorevole Ignazio Abate ed il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Daniela Macaluso. Presenti anche il vice sindaco Giorgio Belluardo e gli assessori Samuele Cannizzaro e Chiara Facello ed una delegazione di consiglieri comunali e numerosi cittadini. “Modica è una città che include davvero – ha commentato il Sindaco Maria Monisteri - e lo fa condividendo ogni azione abbia questo obiettivo. Con la mappa tattile si rende il parco giochi di via Silla più inclusivo“. Il Lions Club Modica per realizzare la mappa tattile si è avvalso della collaborazione della stamperia Braille e del polo tattile multimediale di Catania che fanno riferimento all’Unione Italiana Ciechi. “ll nostro club è sempre in ascolto dei bisogni del territorio – spiega Laura Pisana, presidente del Lions Club Modica – abbiamo rilevato che non ci sono state iniziative per gli ipovedenti in una zona periferica della città e da qui l’idea di installare una mappa tattile aiutando chi è meno fortunato di noi”. Viva soddisfazione per il servizio del club modicano è stata espressa dal Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Daniela Macaluso : “Il Lions Club Modica ha ascoltato un bisogno del territorio ed ha realizzato un’opera meritoria in un’area di periferia in cui si sta pensando alla rigenerazione urbana”. E’ stata presente alla cerimonia anche una delegazione del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto in città per un patto di amicizia con il Lions Club Modica .