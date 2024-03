Traghetti, 2 navi da gruppo Moby a Gnv per Sardegna e Sicilia

GNV Auriga, una delle due nuove navi della flotta della compagnia di navigazione de gruppo Msc, sara' operativa dal 28 marzo per la Sardegna, sulla linea Genova-Porto Torres-Genova. Lo annuncia Gnv, che dal 20 marzo sara' attiva con l'altra nave, la Gnv Sirio, sulla linea Genova-Palermo-Genova. Le due unita' gemelle, costruite nel 2003 nei cantieri navali di Fincantieri a Castellamare di Stabia e in precedenza parte della flotta del Gruppo Moby, hanno entrambe 39.798 tonnellate di stazza lorda per 214 metri di lunghezza e consentiranno alla compagnia di incrementare la propria capacita' di carico commerciale di oltre 4.000 metri lineari (2.281 ml GNV Sirio e 1.934 ml GNV Auriga). Salgono cosi' a 28 le unita' impegnate dalla compagnia su 31 linee in 7 Paesi. Gnv Sirio e Gnv Auriga possono accogliere oltre 2900 passeggeri ciascuna e dispongono di 319 cabine.