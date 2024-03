Pallamano, la Coppa Italia 2024 al Palasport di Enna

Dopo la Coppa Sicilia di Serie A2 femminile, il Palazzetto dello Sport

di Enna bassa ospiterà anche la Coppa Italia 2024 riservata alle

formazioni di Serie A maschile di Pallamano.

Infatti è la società della Orlando Pallamano Haenna ad aggiudicarsi

l’organizzazione dell’evento che si terrà il prossimo 17 marzo.

A partecipare alla manifestazione saranno la società organizzatrice

della Orlando Pallamano Haenna ed il Cus Palermo che militano in serie A

Silver e l’Handball Mascalucia e Il Giovinetto Petrosino che militano in

serie A Bronze.

Gli incontri dovrebbero vedere la Orlando Pallamano Haenna contro il

Giovinetto Petrosino e il Cus Palermo contro l'Handball Mascalucia.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina

Facebook di Figh Sicilia.

Mentre la finale 1/2 posto, oltre in diretta streaming sulla pagina

Facebook di Figh Sicilia, sarà trasmessa in diretta televisiva su

TeleTris canale 85 del DDT.