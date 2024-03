Regionali, 1,2 milioni di abruzzesi chiamati alle urne

Oltre 1,2 milioni di elettori in Abruzzo sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione e per rinnovare il Consiglio regionale. Si voterà nella giornata di domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle 23. La sfida delle Regionali in Abruzzo sarà una corsa a due: a contendersi la guida della Regione sono Marco Marsilio e Luciano D'Amico. Marsilio, 56 anni, presidente uscente della Regione, si candida per un secondo mandato con sei liste in suo sostegno: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Dc, Noi Moderati e Marsilio presidente. Anche D'Amico, 64 anni, professore ordinario all'Università di Teramo, di cui è stato anche rettore, è sostenuto da sei liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra - Abruzzo Progressista e Solidale, Riformisti e Civici, Abruzzo Insieme. Al voto 1.208.276 elettori, di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950 persone, secondo i dati diffusi dalla Regione Abruzzo e riferiti al censimento effettuato al 15° giorno antecedente il giorno delle votazioni. Si voterà in 305 comuni abruzzesi per un totale di 1.634 sedi di seggi elettorali, di cui 13 ospedaliere.