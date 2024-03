Donna di Siracusa uccisa in una sparatoria al mercato in America centrale

C'e' anche una donna originaria di Siracusa, Laura Fiorito, 43 anni, tra le vittime dell'omicidio avvenuto martedi' scorso a Belmoplan, in Belize, in America centrale. La notizia appare sui media locali ma non si comprende bene la dinamica della tragedia: secondo una prima ricostruzione il proprietario di un resort, un americano-haitiano, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola al Market day, il mercato centrale. Laura Fiorito, 43 anni, si trovava li' insieme al marito Salvo e ai piccoli figli di 7 anni e di 11 anni e quell'uomo, poi tratto in arresto dalla polizia locale, avrebbe ospitato nella sua struttura la famiglia. "Vivra' nei nostri cuori per sempre. Era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo", scrive affranto sui social il marito Salvatore, pubblicando una serie di foto di momenti felici. Per il rimpatrio della salma in Italia, amici olandesi di Laura e Salvo hanno avviato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia a coprire le ingenti spese. (AGI)Sr1