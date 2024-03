Macerata non fa sconti: Volley Modica ko (0 a 3) in 81 minuti

Volley Modica 0

Banca Macerata 3

Volley Modica: Raso 3, Capelli 15, Chillemi 3, Cascio, Buzzi 6, Spagnol 13, Giudice 2, Nastasi (L1), n.e. Di Franco, Putini, Italia, Tidona, Lombardo (L2), Ventura. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Banca Macerata: Marsili 8, Pahor, Fall 7, Penna 16, Sanfilippo 6, Scrollavezza, D'Amato, Zornetta 11, Lazzaretto 13, Gabbanelli (L1), n.e. Martusciello, Owusu, Ravellino (L2). All. Maurizio Castellano; Ass: Federico Domizioli.

Arbitri: Antonio Gaetano di Lamezia Terme e Giovanni Giorgianni di Messina

Nulla da fare per la Volley Modica che al “PalaRizza” si arrende in tre set alla capolista Banca Macerata che ha impiegato 81' per avere ragione dei biancoazzurri di Enzo Distefano orfani di Pedro Putini che si è fatto male in settimana ed è andato in panchina per onor di firma.

Il sestetto modicano, tuttavia, ha lottato con impegno e determinazione, ma nulla ha potuto contro la forza tecnica e fisica del sestetto marchigiano che ha guadagnato con merito e in anticipo la prima posizione nel girone Blu del campionato di serie A3.