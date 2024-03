Professioni sanitarie a confronto: conclusa a Scicli la conferenza"Strategie globali per un'assistenza equa e resiliente"

Le professioni sanitarie a confronto per garantire la migliore assistenza possibile e per indicare le piste di lavoro per nuovi assetti sanitari in Italia.

In un’epoca di transizione, in cui muta l’organizzazione delle cure negli ospedali e nel territorio, le “professioni sanitarie” e, in special modo, gli infermieri assumono un ruolo importante.

Le nuove linee guida del sistema sanitario individuano nuovi metodi di cura e di accompagnamento: gli “ospedali di comunità” per le patologie meno gravi o croniche, gli “infermieri di comunità” cui spetta il compito di accompagnare il paziente, nella fase delle dimissioni ospedaliere, per creare un ponte con le cure somministrate dalla medicina territoriale e dai medici di famiglia.

Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla conferenza internazionale “Strategie globali per un’assistenza sanitaria equa e resiliente. Sfide e prospettive future per le professioni sanitarie”, che si è svolta a Casa Imbastita, organizzata dall’Associazione Professione Salute, con la collaborazione di A.I.Stom Sicilia e il patrocinio del Comune di Scicli.