Volley Modica, conquistati i play off: ininfluente sfida di Palmi

I risultati di domenica scorsa del girone Blu del campionato di serie A3 di pallavolo, nonostante la sconfitta casalinga con la capolista Banca Macerata, hanno dato ragione alla Volley Modica. I biancoazzurri di coach Enzo Distefano, infatti, hanno centrato l'obiettivo fissato a inizio stagione e faranno parte della griglia play off del campionato di Terza Serie.

La squadra della Contea, oggi torna a lavorare per preparare la trasferta di domenica prossima sul campo della Omifer Palmi, che a ogni modo non sarà influente ai fini della classifica biancoazzurra.