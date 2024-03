Protesta degli agricoltori a Palermo, Dipasquale: gravi danni per i piccoli imprenditori

L'onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, ha preso parte a Palermo, insieme al sindaco di Vittoria Francesco Aiello e al sindaco di Chiaramonte Gulfi Mario Cutello, alla manifestazione degli agricoltori siciliani in corso da mercoledì.

“Purtroppo - dichiara Dipasquale - assistiamo a un fenomeno che sta strozzando i settori agricolo e zootecnico di Sicilia, ma bisogna fare un passo indietro, fino agli anni ‘50: con le riforme agrarie di quel periodo, in Sicilia prima e nel resto d’Italia poi, i latifondisti si videro spacchettare i propri terreni per essere ridistribuiti ai braccianti che, a loro volta, divennero piccoli imprenditori. La possibilità di sfruttare meglio le superfici e fare cooperazione centralizzando la vendita dei prodotti, resero grande la Sicilia. Oggi sta per verificarsi il contrario”.

“La grave crisi - continua il parlamentare ibleo - incide a tal punto sugli imprenditori agricoli impoverendoli tanto da costringerli a vendere aziende e terreni a favore di nuovi “latifondisti”. E ciò accade con la complicità più o meno consapevole del Governo regionale e del Governo nazionale”.

Nella foto, da sinistra: Aiello, Dipasquale e Cutello