Alice Spadaro unica studentessa della provincia di Siracusa alla finale Nazionale delle Olimpiadi di matematica

È Alice Spadaro l'unica studentessa che rappresenterà la provincia di Siracusa alla finale nazionale delle Olimpiadi di matematica, prova individuale, che si svolgerà agli inizi del mese di maggio a Cesenatico.

Alice, che frequenta la classe 4A del liceo scientifico "Luigi Einaudi" di Siracusa, dopo aver superato la fase di istituto e la gara distrettuale/provinciale (a cui hanno partecipato più di 120 studenti) si è posizionata al primo posto per la provincia di Siracusa, garantendosi l'accesso alla finale dove si confronterà con gli studenti provenienti da tutta Italia.

Alice Spadaro non è nuova a queste imprese. Alice è componente della squadra femminile di matematica dell’Einaudi (costituita da Giulia Sambataro, Noemi Carnevale, Alessandra D’Agostino, Anna Maria Spadaro, Alice Spadaro, Maria Sole Fiorino e Giulia Capodicasa) che è l’unica squadra della Sicilia orientale ad essersi qualificata quest’anno per le prove Nazionali che si svolgeranno sempre a Cesenatico. Inoltre, si è qualificata anche alla finale dei giochi matematici della Bocconi.

La studentessa ha dichiarato di essere felice per il traguardo raggiunto: "Sono molto soddisfatta. Sin da piccola la matematica è stata la mia passione, e queste gare rappresentano non solo l’occasione per coltivarla, divertendomi, ma anche per dimostrare che anche le ragazze possono eccellere nelle materie Stem. Ringrazio la mia scuola e, in particolare, la Preside e i miei professori per il loro supporto e per avermi dato l’opportunità di partecipare".

La Dirigente Scolastica, Teresella Celesti, il Dipartimento dei docenti di matematica e tutta la comunità dell'Einaudi si sono complimentati con la studentessa per l’ottimo risultato ottenuto.