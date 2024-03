Vino, azienda Duca di Salaparuta taglia il traguardo di duecento vendemmie

La storica Azienda siciliana Duca di Salparuta celebra il traguardo delle 200 vendemmie con una serie di iniziative che coinvolgono Bagheria (Palermo), da sempre un polo d'eccellenza tra pittura, cultura ed enogastronomia. "Sono storia e territorio a rendere pieno di senso, nel mondo del vino, il concetto di iconico - spiega l'azienda in un comunicato - Una prospettiva che respira nel tempo, che realizza i sogni e che coinvolge, connette, riflette tutta la magia di un marchio che, in Sicilia, ha le sue radici, come la vite nella terra. Duecento anni che raccontano, tra Bagheria, Aspra, Mongerbino e Casteldaccia, un modello virtuoso di impresa, importante per le comunità che lo vivono, giorno per giorno. Si celebra il lavoro, innanzitutto, tenendo fede all'idea imprenditoriale della famiglia Alliata e alla modernità che, in ogni epoca, Duca di Salaparuta ha saputo affermare. Celebrazioni che, nel 2024, vogliono essere un atto d'amore rivolto ad una Sicilia che non ha perso l'anima e il desiderio di circondarsi di bellezza, di arte e di poesia. Bagheria ne è il cuore pulsante e Duca di Salaparuta ne recupera e valorizza il legame, attraverso la pittura di Renato Guttuso, la fotografia di Mimmo Pintacuda, l'arte del carretto di Emilio Murdolo, a cui si è ispirato l'intero progetto di restyling delle etichette che celebrano il traguardo di questi 200 anni".