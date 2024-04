Catania, incendio in un bar: ustionato il proprietario, evacuato palazzo

Incendio in un bar di Catania, in viale Ruggero di Lauria, sul lungomare della città. Verso le 5.15 un'esplosione, forse di una bombola del gas. Subito dopo le fiamme sono divampate all’interno del locale su cui sono intervenuti i vigili del fuoco.

All'interno del bar c'era il proprietario che è stato trasportato al pronto soccorso per ustioni. Per precauzione la palazzina di quattro piani dove si trova il locale è stata evacuata.