Acate, al Castello dei Principi di Biscari evento culturale "I Conti e i Racconti" di Pitrè

“I Conti e i Racconti di Pitrè” al Castello dei Principi di Biscari, ad Acate, a cura del Centro Teatrale Siciliano e in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura e la biblioteca civica “Enzo Maganuco”. L’evento, che fa parte del Progetto da Sicilia a Sicilia, si svolgerà giovedì 4 aprile alle 19.

Giuseppe Pitrè fu il più importante raccoglitore e studioso europeo di tradizioni popolari del XIX secolo. Medico di professione, e folklorista per vocazione, sin dagli anni giovanili intraprese un’intensa attività di raccolta di ogni possibile materiale: canti, proverbi, giochi, usanze, indovinelli e soprattutto fiabe. Questo immane sforzo cominciò a concretizzarsi, a partire dal 1870, nella realizzazione di una monumentale opera in 25 volumi, la «Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane». Di questa serie fanno parte i quattro volumi di Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, editi nel 1875. Assiduo corrispondente dei maggiori studiosi del mondo, nel 1910 l’Università di Palermo gli affidò la prima cattedra di Demopsicologia, disciplina di cui fu il riconosciuto fondatore.

Il racconto centrale dello spettacolo è “La bedda di la stidda d’oro”, uno dei racconti più complessi e articolati tra quelli raccolti dal Pitrè. Seguiranno brevi racconto aneddotici di grande impatto. Nino Romeo, drammaturgo e regista, introdurrà lo spettacolo, illustrando i caratteri e l’importanza dell’opera del Pitrè. Alla fine dello spettacolo saranno proposti agli spettatori alcune miniminagghia (o induvinagghia) gli indovinelli raccolti sempre da Pitrè alla fine dell’Ottocento.