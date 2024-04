Palermo, in auto e a casa aveva oltre un chilo di hashish: arrestato 20enne

Un 20enne è stato arrestato a Palermo dalla Polizia che ha sequestrato oltre un chilo di hashish e quasi 3.500 euro in contanti. Il giovane, volto noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dagli agenti per un controllo mentre percorreva a bordo di un'auto via Papireto. Nella vettura, nascosti dietro il sedile, i poliziotti hanno trovato 45 involucri di hashish custoditi in un contenitore di plastica ermetico. Addosso il 20enne aveva una grossa somma di denaro. La perquisizione estesa anche alla sua abitazione ha permesso di ritrovare una grossa somma di denaro, 9 panetti di hashish, un involucro e ovuli della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 1,2 chili di droga e 3650 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Indagini sono in corso per risalire a destinatari e fornitori dello stupefacente. L'arresto è stato convalidato.