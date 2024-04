Sicilia. Il Governatore Schifani: aprire agli esterni la direzione dei Parchi regionali

È necessario che la Sicilia possa valorizzare al massimo il suo patrimonio artistico, culturale e climatico. La Sicilia ospita circa un terzo dei beni monumentali archeologici d'Italia. Questo è un valore, che va tutelato. E in questo senso sono assolutamente convinto, e spero di trovare una condivisione da parte del governo nazionale, della necessità dell'apertura agli esterni della direzione dei grandi Parchi regionali, in modo che ci sia anche la possibilità di reclutare eccellenze in grado dare il meglio per proteggere il nostro patrimonio". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione della presentazione in Senato degli Stati generali del cinema, in programma dal 12 al 14 aprile a Siracusa, che si è tenuta al Senato a Roma.

(Foto Ansa)