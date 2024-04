Sbarchi senza fine sulle coste siciliane: mille migranti a Lampedusa

Sono oltre mille i migranti ospitati dell'hotspot di Lampedusa dove, durante la notte ci sono stati due sbarchi con una settantina di persone e in mattinata è stata soccorsa un'imbarcazione con 54 a bordo.

Fra gli ospiti della struttura di contrada Imbriacola, anche 142 minori non accompagnati.

Ieri, sull'isola, ci sono stati 10 approdi, con 446 arrivi. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 468 persone: 288 con il traghetto di linea per Porto Empedocle e 180 con un volo Oim. Ieri, con una nave appositamente dedicata ai trasferimenti e con il traghetto di linea, erano stati trasferiti a Porto Empedocle 630 migranti.

Intanto, i 54 migranti giunti su un'imbarcazione di legno salpata da Zuara, in Libia, sono stati soccorsi dalla motovedetta V836 della Guardia di finanza nelle acque davanti a Lampedusa. I militari hanno appreso dalle persone a bordo (bengalesi, egiziani, etiopi e siriani) dell'attività di uno skipper egiziano che sarebbe rientrato in Libia dopo averli scortati fino al confine con le acque italiane e dopo aver lanciato l'Sos. Secondo il racconto fornito, il gruppo è partito nella notte fra venerdì e sabato, dopo aver pagato da 4 a 7mila dinari libici. La barca è stata trainata in porto e posta sotto sequestro.

Nei giorni scorsi uno sbarco si era registrato a Pozzallo: 113 migranti salvati da una nave Ong e portati a Pozzallo.

