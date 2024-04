La Volley Modica di serie D sconfitta al tie break a Catania

Astra Stadium Catania 3

Volley Modica 2

Parziali: 18/25, 27/25, 18/25, 30/28, 15/9

Sconfitta al tie break per la formazione di serie D della Volley Modica, che ieri in gara 1 della finale play off si è arresa dopo una lunga lotta in cinque set ai catanesi dell'Astra Stadium.

Una sconfitta che lascia un po' di amaro in bocca per come è arrivata, visto che i giovani biancoazzurri allenati da coach Ciccio Italia sono stati per due volte in vantaggio e si sono fatti riacciuffare dal sestetto etneo che poi con una bella reazione è riuscito a portare a casa il successo al tie break. Sabato prossimo al “Geodetico” di Modica serve un successo pieno per volare in serie C.