Mazara, caserma della Finanza in bene confiscato

Sarà inaugurata giovedì prossimo, alle 10.45, la nuova caserma sede della Tenenza della Guardia di finanza di Mazara del Vallo (Trapani). alla cerimonia parteciperà il comandante interregionale dell'Italia sud-occidentale, generale di Corpo d'armata, Rosario Lo Russo, e il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, oltre alle massime autorità civili, militari e religiose. La caserma, ospitata in un immobile confiscato alla criminalità organizzata, sarà intitolata al tenente Luigi Fiorentino, finanziere di Mazara del Vallo che si è distinto in due diverse occasioni durante il primo conflitto mondiale, dando prova di "grandissimo coraggio e amore per la Patria" che lo hanno reso meritevole di essere insignito con la concessione di due medaglie di bronzo e la Croce di guerra al valor militare. Saranno presenti anche i familiari del militare.