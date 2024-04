Differenziata, robot per selezionare i rifiuti a Messina

Un robot, gestito dall'intelligenza artificiale, che sia in grado di selezionare i rifiuti. E' l'obiettivo della collaborazione tra Messinaservizi Bene Comune e Recycleye: il robot, primo del suo genere in Sicilia, sarà installato presso il Centro di selezione di Pace. Messina è prima in Sicilia per percentuale di raccolta differenziata, riuscendo a passare in pochi anni dal 17,9% di raccolta differenziata nel 2018 al 53,5% nel 2022. Recycleye è un'azienda tecnologica inglese che fornisce su scala globale sistemi finalizzati all'identificazione, categorizzazione e selezione di rifiuti urbani e Raee, grazie all'utilizzo di intelligenza artificiale, applicata a robot e selettori ottici. Attualmente il centro di selezione della Messinaservizi Bene Comune lavora al trattamento degli imballaggi plastici misti che vengono decontaminati da frazioni estranee per poi essere nuovamente immessi nel circuito Corepla. L'obiettivo però è creare ulteriore valore ed incrementare la redditività del processo grazie alla creazione di una nuova frazione più granulare, come ad esempio un flusso di bottiglie in Pet. Per questo motivo, la Messinaservizi Bene Comune ha investito in un sistema robotizzato dotato di intelligenza artificiale che verrà impiegato per la selezione di specifiche classi di materiali, in grado di prelevare con elevata granularità e continuità, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo il contenimento dei costi ed apportando valore aggiunto ai flussi trattati.