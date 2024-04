Droga a Siracusa, via Algeri a ferro e fuoco: un arresto e una denuncia

Nel pomeriggio di ieri, si è svolta una vasta operazione interforze ad alto impatto finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, che ha prodotto importanti risultati sotto il profilo della repressione, permettendo il sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e il conseguente arresto di un uomo e la denuncia di un giovane.

Le operazioni, svolte in sinergia tra il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono state pianificate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed eseguite anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e di unità cinofile di Catania.

Il dispositivo ha previsto l’impiego di 50 uomini delle forze dell’ordine e la cinturazione ed il controllo accurato dell’area sita nei pressi di via Algeri, identificando 113 persone, di cui 24 già conosciute alle forze di polizia.

Nello specifico, sono state eseguite 7 perquisizioni domiciliari, nel corso di una di queste, effettuata a casa di un uomo di 37 anni, già conosciuto alle forze di polizia, sono stati sequestrati 241 dosi di cocaina, 6350 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e un sistema di videosorveglianza utilizzato per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Il trentasettenne, dopo le incombenze di legge, è stato condotto in carcere.

Inoltre, nel prosieguo delle operazioni, a seguito di un’altra perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti un chilogrammo di hashish, 100 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, 240 euro in contanti e un sistema di videosorveglianza. Un giovane di 23 anni, residente nell’immobile, sottoposto a controllo, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Quest’ultima operazione antidroga, ad alto impatto, costituisce un ulteriore successo nel quotidiano contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe nella nostra provincia e contribuisce ad abbattere l’offerta di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani, infliggendo un duro colpo alle organizzazioni criminali che traggono ingenti profitti dal traffico di tali sostanze.