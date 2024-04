Il Frigintini chiude con una sconfitta a Palazzolo (4 a 1)

SPORT CLUB PALAZZOLO 4

FRIGINTINI CALCIO 1

Sport Club Palazzolo: Martinez (41’ st. Popa), Menta, Garofalo, Valori (41’ st. Lentini), Pratdessus, Illustre, Novello (32’ st. Vitaj), Castrovilli, Narkaj (29’ st. Salemi), Magro, Mustafaraj (38’ st. Diliberto). All. Matarazzo

Frigintini: Ruffino (21’ st. Gianchino), Assenza, Pricone, Buscema, Pianese (6’ st. Avola), Wally, Scarso (13’ st. Rosa), Noukri, Drago, D. Calabrese (29’ st. Yusipenko), Giurdanella (8’ st. Gambuzza). All. Buoncompagni

Arbitro: Giovanni D’Avola Sez. AIA Caltanissetta; Assistenti: Sorace (Ct), Rando (Me)

Reti: pt.15’ Novello, 40’ Assenza, 45’ Mustafaraj; s.t. 13’ Pratdeuss, 36’ Valori

Ultima gara della stagione per i rossoblù del Frigintini calcio, che -a Palazzolo Acreide- incassano l’ennesima sconfitta di questo girone di ritorno deludente, che ha vanificato quanto di buono fatto nella prima parte del campionato di Promozione. Settima posizione e chiusura senza gloria per Pianese e compagni, che hanno giocato in formazione rimaneggiata e con molti titolari fuori per svariati motivi. Anche per questo motivo la resistenza all’undici locale, che aveva ancora speranza di play off (svaniti), è durata solo un tempo.