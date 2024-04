Modica, addio al mercato ortofrutticolo: al suo posto un'area a verde

Il mercato ortofrutticolo di Modica da oggi non esiste più. Lo spazio con i box in fondo al Viale Medaglie d'Oro è stato svuotato. Hanno chiuso bottega gli ultimi tre concessionari che, da qualche settimana, erano rimasti a presidiare la struttura in attesa della decisione definitiva che è arrivata nella giornata di sabato. Il Comune adesso riprende pieno possesso dell'area in attesa di iniziare i lavori per la realizzazione di uno spazio verde. Malumori da parte dei negozianti al dettaglio che, adesso, dovranno trovare una soluzione per le forniture quotidiane di frutta e verdura. Una soluzione che potrebbe essere più difficoltosa rispetto al passato. C'è da sperare che i lavori per l'area verde comincino al più presto e che il nuovo spazio verde venga curato e sorvegliato.