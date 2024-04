Siracusa esclusa da aiuti per i roghi 2023, protesta Comitato Antincendio

Il Comitato Antincendio Siracusano chiede l’accesso agli atti relativi all’esclusione di Siracusa dai 6 milioni di euro di fondi stanziati dal Consiglio dei Ministri come ristoro per i danni causati dai roghi della stagione incendi del 2023 in Sicilia, malgrado la provincia di Siracusa sia stata devastata dal fuoco e nonostante che, secondo recenti dati Ispra, Siracusa risulti la quarta provincia più incendiata d’Italia, con 4300 ettari di territorio di cui il 23% di area forestale. L’obiettivo del Comitato è comprendere come mai la provincia di Siracusa non sia stata inserita nella delibera (a differenza di Catania, Messina, Palermo e Trapani), precludendo la possibilità di avere i dovuti ristori ad aziende agricole e famiglie siracusane che hanno visto in pochi minuti andare in fumo le loro attività e le proprie abitazioni.

Un caso emblematico è quello della signora Letizia che il 23 luglio 2023 ha visto la sua casa in zona Tremmilia completamente incendiata e che oggi si ritrova senza abitazione e senza nessun tipo di sovvenzioni.