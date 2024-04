Consigliera di Melilli, va Con Luca Cannata a Fratelli d'Italia

Lucia Saraceno, imprenditrice di Melilli, si unisce a Fratelli d'Italia. Il parlamentare FdI, Luca Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, esprime il suo benvenuto all'ingresso della stimata imprenditrice e consigliere comunale nelle file di Fratelli d'Italia. “La scelta ragionata e motivata di Lucia Saraceno di aderire a Fratelli d'Italia arricchisce il partito con la sua esperienza e il suo impegno per il territorio – le parole del parlamentare - La sua decisione di unirsi a noi riflette il crescente consenso e la fiducia nel nostro progetto politico, improntato ai valori della libertà, della solidarietà e della tutela del patrimonio culturale italiano. L'ingresso di Lucia rappresenta un ulteriore rafforzamento delle nostre fila, dimostrando che Fratelli d'Italia continua a essere il punto di riferimento per chiunque condivida il nostro impegno per un'Italia più giusta, sicura e prospera. Sono contento di poter contare sull'apporto e l'energia di Lucia, che si impegna a lavorare insieme per portare avanti le istanze e le necessità dei cittadini, nel rispetto della tradizione e dell'innovazione”.