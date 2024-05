Catania, girava a bordo di auto rubata: denunciato 45enne

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, in viale Mario Rapisardi, hanno effettuato il controllo di un’autovettura con a bordo il suo conducente, successivamente identificato quale 45enne pregiudicato catanese.

A seguito di accertamenti eseguiti sull'autovettura, gli agenti hanno rilevato che ne era stato denunciato il furto lo scorso 26 gennaio.

L’uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale, poi estesa al veicolo, che ha consentito di rinvenire, all'interno del cofano, un grimaldello poi sottoposto a sequestro.

Il 45enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.