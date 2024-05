Anziana truffata in Calabria, due denunciati a Lagonegro

Per aver truffato un'anziana, che vive in Calabria, riuscendo a farsi consegnare oggetti in oro, per un valore complessivo di circa diecimila euro, due uomini sono stati denunciati dalla Polizia alla magistratura.

I due sono stati fermati dalla Polstrada lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Lagonegro (Potenza): nell'automobile su cui viaggiavano sono trovati gli oggetti dell'anziana.

L'accusa è di truffa aggravata in concorso.