Il Siracusa cala il tris all'Acireale e accede alla finale play off: affronterà il Reggio Calabria

Il Siracusa cala il tris all'Acireale e vince la semifinale dei play off di serie D, girone I. Non è stata una partita facile per gli azzurri, anche se alla distanza la squadra di Spinelli ha mostrato i muscoli ed i suoi bomber, Maggio e Alma. Una partita che alla vigilia era un rebus al di là dei due risultati utili a disposizione del Siracusa. In queste occasioni perde chi commette errori. I padroni di casa sono stati attenti e concentrati in difesa e l'Acireale è stata punita alla prima disattenzione della partita. Il primo tempo si è chiuso con il risultato ad occhiali. Al ritorno in campo si è vista la qualità tecnica e soprattutto l'aspetto sornione dei padroni di casa. A sbloccare il risultato ci pensa Maggio al 66' che fa esplodere di gioia i numerosi tifosi del De Simone. Con il Siracusa avanti di un gol la gara si mette in salita per gli ospiti che tentano di sfruttare qualche ripartenza. Ma è il Siracusa a chiudere definitivamente il match al 79' quando Alma deposita la sfera alle spalle del portiere Zizzania. Poi a completare l'opera ci pensa Forchignone entrato nella ripresa al posto di Esposito nei minuti di recupero che fissa il risultato sul 3 a 0.

Fra sette giorni il Siracusa affronterà il Reggio Calabria nella finalissima dei play off. In 90 minuti c'è in palio un'intera stagione.

(FOTOSERVIZIO DI VALENTINO CILMI)