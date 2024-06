Elezioni, a Siracusa sostituiti 51 presidenti di seggio su 123

Sono iniziate regolarmente, alle 15 di oggi, a Siracusa, le operazioni di voto nelle 123 sezioni distribuite nel territorio comunale. Anche la costituzione dei seggi, alle 9 di stamane, è avvenuta senza imprevisti. Nel corso dei giorni che hanno preceduto il voto, in tutto sono stati 51 i presidenti di seggio sostituti su 123, e 273 gli scrutatori, che però, sono stati prontamente rimpiazzati dall'Ufficio elettorale grazie agli elenchi dell'apposito albo. Sono stati inoltre chiamati i nominativi presenti nell'elenco aggiuntivo stilato dal Comune proprio per evitare che nel giorno del voto ci fossero dei posti scoperti.

La macchina elettorale, coordinata dalla dirigente Loredana Carrara e dalla funzionaria Loredana Dugo, sì è messa in moto già alle 6 di oggi quando i presidenti hanno ricevuto il materiale necessario e le schede elettorali rigorosamente sigillate. Tale passaggio è stato oggetto di un verbale che i consegnatari di seggio del Comune hanno poi portato all'Ufficio elettorale per le successive comunicazioni alla Prefettura.L'ufficio ha inoltre predisposto i turni per assicurare ininterrottamente l'assistenza alle sezioni fino alla chiusura dei seggi (domani alle 23) e durante lo scrutinio che inizierà subito dopo. Nel servizio sono impegnate anche le forze dell'ordine che assicurano i controlli e i collegamenti tra i seggi e l'ufficio, oltre ad altre attività necessarie.