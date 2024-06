Ragusa, folla commossa per l'addio ai coniugi morti in incidente stradale

Una folla commossa - parenti, amici, semplici conoscenti - ha dato questa mattina l'ultimo saluto a Gianni Cascone e Giusy Polizzi, 57 e 53 anni, i coniugi morti in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica scorsi sulla statale 194 nel tratto Modica-Ragusa, nei pressi del Ponte Costanzo. I funerali si sono svolti nella Cattedrale di San Giovanni Battista, a Ragusa. Il corteo funebre è stato accompagnato anche da un’orchestra composta da diversi colleghi che hanno voluto così tributare, in musica, l’ultimo saluto alla coppia.

Cascone era molto noto in tutta la provincia anche perché docente di musica in diversi istituti iblei e musicista molto impegnato. Lasciano due figli.