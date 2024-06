Calcio, finale play off nazionale di Eccellenza: il Pompei vince in rimonta a Modica (1 a 2) la gara di andata

Il Pompei conferma la qualità del suo organico ed esce dal Vincenzo Barone di Modica con un successo in rimonta che, in vista della gara di ritorno in Campania, gli apre la porta della serie D. Il Modica era passato in vantaggio dopo 9 minuti di gioco con un perfetto colpo di testa di Azzara e aveva legittimato il gol con una condotta di gara accorta e generosa chiudendo la prima frazione di gioco sull'1 a 0. Nel secondo tempo è salito in cattedra il Pompei che ha pareggiato al 63' con una incornata di Guarracino (appena entrato in campo), ed ha ribaltato il risultato all'80' con un diagonale rasoterra di Casonaturale. Il Modica ha reagito ma ha trovato sulla sua strada una parata provvidenziale del portiere ospite e un legno in pieno recupero. Domenica prossima gara di ritorno a Pompei con il Modica che dovrà fare l'impresa per non consegnare ai Campani la promozione in serie D.