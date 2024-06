Naufragio nel mare della Calabria, recuperati 31 corpi di migranti

E' giunta al porto di Gioia Tauro (RC), la nave Dattilo della Guardia costiera, con a bordo 10 salme recuperate in mare. Si tratta di 2 uomini, 1 donna, 6 minori, 1 non noto, probabilmente vittime del naufragio al largo della costa Ionica della Calabria. Le salme permarranno al porto tirrenico per l'espletamento delle operazioni e degli accertamenti della polizia giudiziaria e scientifica. Al momento, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Reggio Calabria, sono 31 i corpi di migranti recuperati.