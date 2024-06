Emergenza idrica, Schifani: tra un mese avremo 3000 litri di acqua al secondo in più

"Io sono il presidente della Regione ma la legge Bassanini attribuisce poteri di spesa ai direttori generali e la sfida è che la spesa sia veloce. Conto però di vincerla. Tra un anno molti scadono e voglio immettere risorse nuove". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervistato dal "Corriere della Sera". In merito all'emergenza idrica, ha poi spiegato: "Con 20 milioni della Protezione civile e 20 regionali rimetteremo subito in funzione più di 100 pozzi. Nel giro di un mese avremo 3.000 litri al secondo in più. Abbiamo acquistato autobotti e aspettiamo una nave militare. Il problema è il cambiamento climatico". Eppure i problemi idrici in Sicilia non sono mai mancati: "In qualche città. Ma quest'anno, senza pioggia, a maggio gli invasi sono semivuoti. Abbiamo stanziato 90 milioni di euro per tre dissalatori", ha concluso.