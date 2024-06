Le donne tornano in piazza a Palermo per il 'presidio della pace'

Parole pensieri corpi per la pace". Torna a Palermo il 'presidio donne per la pace', organizzato da un cartello di associazioni. L'appuntamento è per oggi alle 16.30 in piazza Vittorio Veneto. "Mentre le guerre in corso in Ucraina, Palestina e altrove non accennano a spegnersi, alimentate dal delirio di onnipotenza patriarcale - spiegano gli organizzatori -, le donne tornano ancora una volta, come ogni mese, in presidio per la pace alla Statua". All'iniziativa aderiscono UdiPalermo, Le Rose Bianche, Donne Cgil Palermo, Coordinamento Donne Anpi, Emily, Donne Caffe filosofico Bonetti, II femminile politico, #governodilei, Cif, Le Onde e Arcilesbica .