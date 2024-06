Regge l'intesa Pd - M5s, a Gela Terenziano Di Stefano eletto sindaco

A Gela la decisione di correre uniti premia l'asse Pd-M5s col candidato Giuseppe Terenziano Di Stefano che a Gela doppia, per preferenze, la rivale del centrodestra Grazia Rita Cosentino. "Oggi da Gela parte un segnale di speranza non solo per questa città ma anche per tutta la Sicilia, qui abbiamo pesantemente battuto la destra", commenta Nuccio Di Paola, coordinatore M5s in Sicilia.

Mentre per il segretario siciliano del Pd, Anthony Barbagallo, "è la dimostrazione che quando il centrosinistra sceglie candidati di qualità e c'è un progetto chiaro viene premiato dagli elettori".