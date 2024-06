Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il romanzo "Ci protegge la luna"

Giovedì 27, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, sarà presentato il romanzo di Agata Bazzi "Ci protegge la luna". Il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Agata Bazzi e Maurizio Guarneri. La lettura di alcuni brani del romanzo sarà curata da Massimo Zappalà.

Protagonisti di questo racconto ambientato tra la fine della Prima guerra mondiale e gli anni Novanta del Novecento sono Rosa, dolce guaritrice di anime e corpi, e il figlio Beniamino, ispirato dalla propria diversità a lottare per un mondo più giusto. In una Sicilia rurale, quasi arcaica, conosciamo la figura di una bimba speciale: Rosa è capace di parlare con la natura, gli animali e le piante, ma anche con l'animo umano....