L'ombra del Tar sul ballottaggio a Pachino, Ricupero si complimenta col sindaco

Pausa di riflessione per Barbara Fronterrè, uscita sconfitta dal ballottaggio del 23 e 24 giugno a Pachino. La candidata con una lunga militanza nei Ds prima e poi nel Pd, ma costretta a correre senza il simbolo Dem, deciderà nelle prossime ore se ricorrere al Tar per chiedere il riconteggio delle schede in alcune sezioni ritenute 'sospette' ( 2 - 11 e 12). Intanto alcune schede scrutinate sono state 'congelate' e saranno al vaglio della Commissione elettorale Circondariale, mentre un rappresentante di lista della candidata sconfitta, avrebbe riscontrato nell'urna una scheda elettorale non vidimata. Il distacco tra il vincitore, Giuseppe Gambuzza e Barbera Fronterrè è esiguo. Dai dati trasmessi dal Comune di Pachino all'assessorato regionale agli Enti locali, risulta che il sindaco ha ottenuto 4.285 preferenze contro le 4.275 di Fronterrè. Il primo cittadino avrebbe migliorato la performance del primo turno con oltre 750 voti in più, apparentandosi ufficialmente soltanto con la lista di 'Emiliano sindaco'. Ricupero oggi in un comunicato stampa dice:" Faccio i complimenti a Gambuzza per l'elezione a primo cittadino. Ha vinto la coalizione che ha aggregato e valorizzato anche le risorse altrui, ha perso invece quella della prepotenza e della violenza verbale".