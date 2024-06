Il Siracusa resta in D, i play off soltanto un bluff: la Lega vara i tre gironi di C

I Play off di serie D una presa per il c... Il Siracusa vincitore dei play off, battendo nella finale il Reggio Calabria, rimane in serie D. Una delusione per la società che ha speso migliaia e migliaia di euro per affrontarli, ma soprattutto per i tifosi azzurri che al termine di una stagione esaltante speravano nel ripescaggio. Nulla da fare anche per il prossimo campionato si ripartirà dalla serie D. Non si tratta di un comportamento serio da parte della Lega Calcio che ha quantomeno l'obbligo morale di risarcire chi ha vinto sul campo. Ha soltanto incassato la gloria ed un pugno di mosche.

Intanto il Consiglio Direttivo di Lega Pro nella riunione di oggi, ha deliberato la composizione dei gironi del campionato serie C NOW per la stagione sportiva 2024/2025. Eccoli nel dettaglio:

GIRONE A

Albinoleffe - Alcione Milano - Arzignano Valchiampo - Atalanta U23 - Caldiero Terme - Feralpisalò - Giana Erminio - L.R.Vicenza - Lecco - Lumezzane - Novara - Padova - Pergolettese - Pro Patria - Pro Vercelli - Renate - Trento - Triestina - Union Clodiense - Virtus Verona.

GIRONE B

Arezzo - Ascoli - Campobasso - Carpi - Gubbio - Legnago Salus - Lucchese - Milan Futuro - Perugia - Pescara - Pianese - Pineto - Pontedera - Rimini - Sestri Levante - Spal - Ternana - Torres - Virtus Entella - Vis Pesaro.

GIRONE C

Acr Messina - Audace Cerignola - Avellino - Az Picerno - Benevento - Casertana - Catania - Cavese - Crotone - Foggia - Giugliano - Juventus Next Gen - Latina - Monopoli - Potenza - Sorrento - Taranto - Team Altamura - Trapani - Turris.

(La curva Anna nella foto di Valentino Cilmi)