Acate.Due anni fa scompariva Daouda Diane, la Cgil: quale verità?

Sono passati due anni dalla scomparsa ad Acate di Daouda Diane, il lavoratore ivoriano sparito nel nulla dopo aver fatto un video denuncia dall'interno dello stabilimento della SVG, azienda di calcestruzzi di Acate. "Sono trascorsi due anni dal quel 2 luglio 2022 -afferma il segretario generale della Cgil di Ragusa, Peppe Scifo - e nessuna verità è venuta fuori dalle indagini. In questi giorni la morte a Latina di Satnam Singh ferito dopo un incidente sul lavoro, e lasciato morire dissanguato senza un braccio dopo che è stato riportato e buttato per strada davanti la sua abitazione, ci ha subito fatto pensare alle due storie tragiche, se ben distanti nel tempo e nello spazio, di Daouda e Satnam.

La scomparsa di Daouda e la mancanza di una verità apre una grande ferità nelle coscienze di questa comunità, che finora si è dimostrata poco sensibile di fronte a fatti così gravi e feroci.

Chiediamo verità e giustizia per Daouda e per tutte le vittime di sfruttamento e violenza frutto di un'economia criminale che negli ultimi anni sempre di più riesce a nascondersi dietro maschere societarie ed imprenditoriali apparentemente legali.