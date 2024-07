Cinema, si apre domani Ortigia Film Festival: tra i primi ospiti Nino Frassica

Al via da sabato 6 luglio l'edizione numero sedici di Ortigia Film Festival. Tra i primi ospiti in arrivo Nino Frassica che si racconta tra cinema e televisione in un incontro con Steve Della Casa previsto domenica 7 luglio alle 21:40 in Arena Logoteta. A seguire, alle 22:30, in omaggio a Camilleri Alessio Vassallo dialogherà, sempre con Steve Della Casa, sui luoghi e sul cinema di Camilleri nell'incontro dal titolo 100 anni della Sicilia e di Camilleri. Ad aprire il Festival sabato 6 luglio, l'inaugurazione della mostra fotografica "Omaggio a Marcello - l'uomo Marcello, l'attore Mastroianni e le immagini dei film girati in Sicilia" a cura di Daniele Luxardo, Presidente del comitato "Mastroianni 100" per i cento anni dalla nascita, e allestita presso l'Ortea Palace Hotel di Siracusa da Roberto Gallo, tra i fondatori di Ortigia Film Festival. Marcello Mastroianni sarà anche il protagonista, domenica 7 luglio alle 22:00 in Arena Logoteta, della proiezione speciale de Il Bell'Antonio di Mauro Bolognini nella versione restaurata, grazie a una collaborazione iniziata quest'anno con il Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale, di cui Steve Della Casa è conservatore e di cui si farà portavoce durante il festival. Un'edizione del festival che si annuncia ricca di novità a cominciare dalle venues che quest'anno il festival si sdoppia e diventa diffuso. Saranno due gli appuntamenti della XVI edizione: dal 6 al 13 luglio a Ortigia, nel centro storico di Siracusa; dal 31 luglio al 2 agosto ad Avola