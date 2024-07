Cinque anni fa la scomparsa di Nuccio Cappadona, una messa per ricordarlo a Ragusa

Sarà ricordato con una messa il deputato all'Ars, Nuccio Cappadona. A cinque anni dalla sua scomparsa per una grave patologia, il parlamentare, nato a San Piero Patti, in provincia di Messina, ma siracusano di adozione, ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia e fra i tanti amici che gli stavano accanto. La moglie Claudia, e le figlie Giulia e Gloria, ed i parenti, lo ricorderanno con una messa in suffragio che verrà celebrata nella Rsa N.K in via Rimembranza 94, a Marina di Ragusa. Cappadona aveva militato nell'Udc ed era stato eletto nella Circoscrizione di Siracusa con 6.376 preferenze. Poi aveva formato il gruppo di Aps, Allenza per la Sicilia. Era un politico leale e generoso e si era sempre occupato di Sanità gestendo alcune cliniche private in Sicilia e Calabria.